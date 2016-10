Oberndorf a. N. Kultur und Kostbarkeiten

Oberndorf (mst). Wandern in der Region, Heimat, Natur und ihre Kultur erkunden war der Ansatz des Tourismusvereins Oberndorf, sich bei ihrem Herbstwandertag am Samstag, 8. Oktober, für den Oberndorfer Teilort "Hochmössingen" zu entscheiden. Treffpunkt ist 10 Uhr am Sportplatz in Hochmössingen. Georg Schillinger, ehemaliger Ortsvorsitzender erzählt während der Wanderung über Kultur und Kostbarkeiten. Mit von der Partie wird wieder der Oberndorfer Albverein sein.