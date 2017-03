Oberndorf a. N. Kreis verfügt über beachtliches Potenzial

Kreis Rottweil. Während sich das Vormittagsprogramm an Fachbesucher richtete, öffneten am Nachmittag die Klosterkirche und das Heimatmuseum im Schwedenbau ihre Pforten für das breite Publikum, um über das touristische Angebot in der Region zu informieren.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel und der Oberndorfer Bürgermeister Hermann Akcer begrüßten die Gäste im Sitzungssaal des Oberndorfer Rathauses und eröffneten den fünften Tourismustag. Vor zahlreichen Zuhörern referierte dann der Tourismusexperte Michael Steinbach zu "Tagestourismus und Kurzreisen". Anhand von Beispielen und Fakten zeigte er auf. welche Möglichkeiten und Chancen der Tagestourismus im Landkreis Rottweil hat. Im anschließenden Podiumsgespräch mit Hans Keller von der Geschäftsleitung Hauser-Reisen, dem Tourismusmanager der Stadt Schiltach Christian Jäckels, und Anne Spreitzer von der IHK wurde insbesondere auch der Frage nach Vermarktungsmöglichkeiten nachgegangen.

Experten loten in Podiumsrunde touristische Chancen und Möglichkeiten aus