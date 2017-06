Oberndorf a. N. Kraftprotze und Neunmalkluge treten in Konkurrenz

Oberndorf. Nach intensiver Probearbeit ist es nun für die Schüler endlich so weit: Die Musical-AG des Gymnasiums am Rosenberg unter der Leitung von Christine Haueisen bringt am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Juni, jeweils ab 19 Uhr das Musical "Die Götterolympiade" von Cäcilia und Johannes Overbeck im Bonhoeffer-Haus zur Aufführung.