Oberndorf a. N. Kosmos Büchner und innere Welten entdecken

Regisseur Thorsten Kreilos inszeniert

"Büchner. Die Welt. Ein Riss" lautete der Titel der Inszenierung von Regisseur Thorsten Kreilos, dem Gründer von "THEATERmobileSPIELE" aus Karlsruhe, der mit dem Stück von Schulen in ganz Baden-Württemberg gebucht werden kann.

Eine Textcollage in intimer Spielsituation hatte Kreilos eingangs angekündigt und dafür ausgesuchte Passagen aus verschiedenen Texten und Dramen von Georg Büchner zu einem Einmannstück verwoben. In nur 60 Minuten geht es um Revolution, Unterdrückung, Macht und Aufbegehren, um Menschenrechte, Gesellschaftskritik, Atheismus, Geburt und Tod. Eine zentrale Rolle spielt das Drama "Dantons Tod" von 1835, Sternchenthema für die Abiturienten – neben "Agnes" von Peter Stamm und "Homo Faber" von Max Frisch. Darin finden sich viele markante Sätze, die bis heute aktuell sind: "Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet?". Und geradezu eine Herausforderung zur Diskussion: "Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen."