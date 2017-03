Oberndorf a. N. Kooperation soll ausgeweitet werden

Schriftführerin Monika Hezel ließ das Vereinsgeschehen ausführlich Revue passieren. Elf Ausschusssitzungen waren 2016 nötig, um alles zu koordinieren. Besonders der Kooperationsvertrag zwischen der Ganztagesschule und der Tischtennisabteilung für zehn Kinder wurde erläutert. Momentan habe der Turn- und Sportverein genau 550 Mitglieder.

Jugend ist problematisch

Den Fußballbereich beleuchtete Abteilungsleiter Michael Frey. Bei der AH-Mannschaft wüschte er eine bessere Beteiligung. Dagegen lobte er die Damen, die mit dem zweiten Platz sehr erfolgreich seien. Problematisch würde es bei den Jugendmannschaften, weil verschiedene Spielgemeinschaften gebildet und bis zu sechs Vereine zusammen gewürfelt würden. Als Letztes kündigte er das bevorstehende Sportwochenende vom 20. bis 23. Juli an.

Sigrun Lehmann berichtete über die Erfolge des Kinderturnens sowie über die verschiedenen Gruppen im Erwachsenenbereich. Die zwölf Mittwochsturnerinnen seien mit Ausdauer bei der Sache. Beim Leistungsturnen mache Kerstin Harzer immer wieder von sich reden, da sie bei der Sportlerwahl oft auf vordersten Plätzen lande. Der TSV könne mit seiner aufwändigen Jugendarbeit ständig Erfolge verzeichnen, lautete Lehmanns Fazit.

Nach den Berichten von Jörg Söll, Tischtennisabteilung, und Thomas Bisson, Freizeitsport, der zudem die Dorfmeisterschaft im Volleyball am 11. März ankündigte, sprach Ortschaftsrat Roland Hezel die Entlastung aus.

Anschließend standen Wahlen an. Für zwei Jahre wurden der stellvertretende Vorsitzende Jochen Bantle, Geschäftsführer Bernd Söll, Schriftführerin Monika Hezel, Abteilungsleiterin Turnen Sigrun Lehmann und Abteilungsleiter Tischtennis Jörg Söll gewählt. Den Freizeitsport betreut künftig Rico Preusche.

Abschied von Bisson

Der Posten des Abteilungsleiters Fußball wäre für zwei Jahre zu besetzen, doch Jochen Riedmüller übernimmt das Amt lediglich für das kommende Jahr. Jugendleiter des Bereichs Fußball ist Andy Draser und dritter Abteilungsleiter Fußball Michael Frey. Beide sind für ein Jahr gewählt. Nachdem Alexander Jauch Thomas Bisson vom Freizeitsport entbunden und verabschiedet hatte, nannte er die Veranstaltungstermine für das aktuelle Jahr.

Sportlich gesehen ist ganz Hochmössingen bei zahlreichen Veranstaltungen auf den Beinen. Bereits am 11. März steht das Volleyball-Turnier an, am 13. März der Zumba-Kurs und am 1. April die Rocknacht mit "Projekt 0-600". Nach der Maiwanderung finden am 20. und 21. Mai die AH-Stadtmeisterschaften und vom 20. bis 23. Juli die Fußball-Stadtmeisterschaften mit großem Jugendturnier statt. Am 14. Oktober kommt der Turngau Schwarzwald mit einer Turnshow in die Neckarhalle und am 11. und 12. November stehen die Tischtennis-Vereinsmeisterschaften auf dem Plan.