Oberndorf a. N. Kompliziertes Gesetz einfach erklärt

Oberndorf. "Der Gesetzgeber hat in diesem Jahr das zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften – kurz Pflegestärkungsgesetz II – verabschiedet", sagt Sozialstations-Geschäftsführer Andreas Bronner im Gespräch in unserer Zeitung. Und dabei ist ihm sehr wohl bewusst, dass der Unkundige hier nur "Bahnhof" versteht. Dabei gereiche die Gesetzesänderungen vielen Menschen, die Pflegedienste in Anspruch nehmen, zum Vorteil. Kurz gesagt: Die Krankenkassen bezahlen künftig mehr Leistungen im ambulanten Pflegebereich. Hier geht es also ums Geld der Kunden, und zwar zu deren Vorteil.

Rat eines von der Materie Unbeleckten eingeholt

Die Sozialstation hat sich deshalb die Mühe gemacht, die Informationen in allgemein verständlicher Sprache zusammenzufassen. Dafür hat sie sich eigens Rat von Jemanden geholt, der mit der Materie ansonsten gar nichts zu tun hat. An seine Klienten hat Bronner die Broschüren bereits verteilen lassen. Jedoch kann sich jeder, der sich dafür interessiert, so eine Zusammenfassung bei der Sozialstation abholen.