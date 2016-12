Oberndorf a. N. Kommunikation mit Stadtverwaltung soll sicherer werden

Oberndorf. Die aktuelle Bedrohungslage durch E-Mails mit schadcodebehafteten Dateianhängen veranlasst die Stadtverwaltung zu gezielten Maßnahmen zur E-Mail-Sicherheit im internen und externen E-Mail-Verkehr, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Neuesten Informationen des Kommunalen Rechenzentrums zufolge, könne die Gefahr einer "Infektion" immer weniger erkannt und technisch abgefangen werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warne vor den zunehmend perfekten Angriffen und der rasanten Verbreitung von Verschlüsselungstrojanern. Die Ereignisse der vergangenen Tage hätten auch gezeigt, dass sich die Gefahr nicht mehr ohne weiteres am Absender erkennen lasse, weil die Dateien mit den unterschiedlichsten Absender-Adressen verschickt würden.