Oberndorf a. N. Kommt Unternehmen dem Landkreis zuvor?

Oberndorf-Beffendorf. Beffendorf erhält bis Ende des Jahres Zugang zum schnellen Internet. Die Firma Skytron erstellt in der Gemeinde einen Breitbandanschluss. Nach eigenen Angaben übernimmt das Unternehmen einen Großteil der Ausbaukosten für die Infrastruktur. Deshalb müssten sich weder Privat- noch Geschäftskunden an den Ausbaukosten beteiligen. Der Anschluss soll Mitte/Ende Dezember erfolgen. Dazu sollen die bestehenden Verteiler an den Standorten Hochmössinger Straße 2 und Bösinger Straße 55 um- und ausgebaut werden. Die Installation der Hardware soll kurzfristig durch Mitarbeiter von Skytron erfolgen. Das Unternehmen beschäftigt momentan 40 Menschen.