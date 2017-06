Oberndorf a. N. Klebrige Aufforderung

Oberndorf-Aistaig. Ricardo Raposo wohnt sein 1974 in seinem Eigenheim in der Aistaiger Schulstraße. Doch so etwas ist ihm noch nicht untergekommen. Da die Schulstraße derzeit saniert wird, kann er mit seinem Auto nicht aufs eigene Grundstück fahren. Also stellt er seinen Wagen am Straßenrand ab. Und findet an seiner Windschutzscheibe – wohl von einem Nachbarn – Zettel, auf denen steht, dass er das nicht dürfe. Festgeklebt ist das Blatt Papier mit einer Art Tapetenkleister. Wenn der getrocknet sei, bekomme er den Fetzen kaum von der Scheibe, schimpft er.