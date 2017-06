Oberndorf a. N. Kirchenfest über den Dächern der Oberstadt

Nachmittags traten der ehemalige Pfarrer Gerhard Romppel, Jörn Gräfe, Reiner Engelkes und Gerhard Freudenberger als Band "Oifach so" auf und sorgten mit ihren "Schwobaland-Liedern" und anderen Kompositionen für gute Laune und Unterhaltung. Auch das in der Stadtkirche bestens bekannte Duo Rebecca Metzger und Michael Link steuerte mit Klavier und Klarinette Beiträge zur Unterhaltung der Gäste bei. Gleich zu Beginn gab es einen musikalischen Leckerbissen. "Oifach so", Rebecca Metzger und Michael Link präsentierten zusammen "Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader, wobei Rebecca Link die Melodie mit Dixiklängen unterlegte.

Für Spaß, Spannung und Heiterkeit sorgte ein Clown, und so fühlten sich Alt und Jung beim Sommerfest sichtlich wohl, zumal auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt war.

Neben einem überaus abwechslungsreichen Programm kam selbstverständlich auch die Konversation nicht zu kurz, und so sorgten gute Gespräche, ein tolles Programm, süße und deftige Leckereien für überaus zufriedenen Gäste, die am diesjährigen Veranstaltungsort des Sommerfestes einen schönen Tag erlebten.

Auch der Transfer der Gäste vom Lindenhof klappte hervorragend, im 30-Minutentakt verkehrte ein Pendelbus, um die Gäste hin und zurück zu bringen.