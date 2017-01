Oberndorf a. N. Kirche muss für ihn im Dorf bleiben

Oberndorf-Hochmössingen. Was kann sich eine Kirche leisten? Und welche Investitionen sind wirklich notwendig? Diese Entscheidungen trifft Ewald Fehrenbacher seit nunmehr 40 Jahren für die Kirchengemeinde Hochmössingen. Dafür braucht es nicht nur umfassendes Wissen – etwa, wenn es um bauliche Veränderungen wie beim Gemeindehaus geht – sondern auch ein gutes Einschätzungsvermögen. Das bringt der 70-Jährige schon von Berufs wegen mit.

Nach seiner kaufmännischen Ausbildung arbeitete er bei der Firma Mauser, ehe er sich an der Schweizer Grenze weiterbildete. 1970 zog es ihn zurück in die Heimat. In Lauterbach arbeitete er schließlich bis zur Rente als Prokurist für eine Kunststofffirma. Von seiner Ausbildung quasi "vorbelastet" habe der Pfarrer ihn 1976 als Kirchenpfleger bestimmt. "Die nötigen Sachen bekam ich sozusagen in einem Schuhkarton", sagt der Hochmössinger lachend. Inzwischen wird der Kirchenpfleger alle fünf Jahre gewählt.

Renovierung der Kirche