Oberndorf a. N. Kirche im Umbruch

Oberndorf. Dekan Martin Stöffelmaier aus Rottweil ist als Administrator für die Seelsorgeeinheit benannt. Gemeinsam mit Pastoralreferentin Helga Dlugosch erläutert er in einem Pressegespräch, wie es nun weitergeht. Die Stelle des Seelsorgeleiters wurde im Januar ausgeschrieben. Die Frist endet demnächst – eine Bewerbung ist aber bisher noch nicht eingegangen.

Eine zweite Ausschreibungsrunde könnte im Herbst über die Bühne gehen. Meldet sich wieder niemand, sieht Stöffelmaier Handlungsbedarf auf diözesaner Ebene. Sprich, dann müsste in Rottenburg eine Lösung gefunden werden. Nun wollen der Dekan und Pastoralreferentin Dlugosch zwar nicht in Pessimismus verfallen, sie sehen die Lage aber durchaus realistisch. Der Priestermangel hat zu Beginn der Jahrtausendwende zur Zusammenlegung der Pfarreien geführt. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind sie zwar rechtlich selbstständig geblieben, wurden aber zu größeren Einheiten zusammengefasst.

Zur Seelsorgeeinheit Raum Oberndorf gehören neben der Kernstadt (samt Lindenhof) die Gemeinden Aistaig, Altoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Epfendorf, Harthausen, Hochmössingen und Talhausen. Mehr als 7000 Katholiken wollen hier betreut werden. 4,5 Planstellen sind dafür vorgesehen. Neben der derzeit nicht besetzten Stelle des Pfarrers und des Leiters der Seelsorgeeinheit gibt es noch den Pfarrvikar Jean Lukombo. Er kümmert sich neben Talhausen noch um Altoberndorf. Wie lange Lukombo, der in den letzten Zügen seiner Dissertation liegt, noch in Oberndorf bleiben wird, ist ungewiss. Die Stelle der Gemeindereferentin ist mit Sybille Sauter besetzt. Sie ist derzeit krank und wird von Diakon Thomas Brehm vertreten, der Ansprechpartner für Beffendorf und Epfendorf ist. Und Diakon Feldmann wechselt nach Nagold. Seine Stelle soll demnächst ebenfalls ausgeschrieben werden.