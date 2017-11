Oberndorf a. N. Kinderträume werden wahr – diesmal drei Wunschbäume

Verteilt werden die Gaben am 20. Dezember von den Mitarbeitern des Sozialamts.

Gebastelt haben die Sterne – wie auch schon im Vorjahr – Frauen aus Flüchtlings­familien, die sich so einbringen möchten. Über die Kooperation mit Eva Scherer von "Offene Hände" freuen sich die Verantwortlichen der Bürgerstiftung ganz besonders.

Oberndorf. Strahlende Kinderaugen sind der Lohn für die Arbeit der Bürgerstiftung. Bereits zum fünften Mal organisiert sie die Aktion "Wunschsterne" und erfreut damit Jungen und Mädchen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat.

Sozialamtsleiter Peter Sickinger und seine Mitarbeiter haben 180 Kinder angeschrieben, die ihren Wunsch auf einen Stern schreiben konnten. Bei der Stadtverwaltung werden die Wünsche von Sarah Hug anonymisiert und es werde geprüft, ob das begehrte Geschenk nicht den Wert von 30 Euro überschreitet. Kriegsspielzeug, DVSs, CDs oder Computerspiele dürfen nicht auf dem Wunschzettel stehen. Gebastelt haben die Sterne – wie auch schon in den Vorjahren – Frauen aus Flüchtlings­familien, die sich so einbringen möchten. Über die Kooperation mit Eva Scherer von "Offene Hände" freuen sich die Verantwortlichen der Bürgerstiftung ganz besonders.

Die Bäume mit den Wunschsternen stehen nun von Montag, 27. November, bis Freitag, 8. Dezember, bei der Kreissparkasse auf dem Lindenhof, in der Volksbank in der Oberstadt sowie erstmals auch in der Bochinger Kreissparkassen-Filiale bereit. Dort können sich von jenen, die Kindern einen Wunsch erfüllen wollen, abgepflückt werden.

Das Alter und das Geschlecht der Jungen und Mädchen ist ebenfalls aufgeführt, damit die Puppe oder das Spielzeugauto auch beim richtigen Adressaten landen. Die Geschenke sollten dann bis 15. Dezember in den Geldinstituten oder direkt beim Sozialamt der Stadt abgegeben werden. Jedes Geschenk sollte verpackt und mit dem Stern und der dazugehörigen Nummer versehen sein.

In Anbetracht der Geschäftsaufgabe von "Spielwaren Blass" hat sich Sarah Hug vom Amt für Soziales bereit erklärt, gegebenenfalls bei der Beschaffung von Geschenken behilflich zu sein. Spender können sich also an sie wenden.

Verteilt werden die Gaben dann am 20. Dezember von den Mitarbeitern des Sozialamts.