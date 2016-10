Oberndorf a. N. Kinder schaffen sich ihre eigene Welt

Der Entwicklungs-Motor könne nur laufen, wenn es auf der einen Seite Nähe und Bindung gebe, auf der anderen Seite Freiraum, um in die Welt hinauszugehen. "Die Aufgabe der Eltern ist es, dass dieser Motor schnurrt", betonte er.

In der kindlichen Entwicklung werde das Fundament gelegt, und wie bei einem Haus, müsse dieses stabil sein, um darauf zu bauen.

Anschließend beschrieb er die verschiedenen Aspekte dieses Fundaments: Kinder sollten zum Beispiel lernen, sich in ihrer eigenen Gefühlswelt zurechtzufinden, Kontrolle zu bekommen. Auch die Verbundenheit mit anderen, das Verständnis füreinander, würden Kinder erst im Alter von drei Jahren entwickeln.

Ein anderer Aspekt des Fundaments sei Stärke, körperlich, aber vor allem seelisch. Kinder würden Widerstände suchen, ganz bewusst ihren Ängsten begegnen, sich immer zwischen Lust und Angst bewegen.

"Die Zukunft der Kinder liegt nicht bei uns. Kinder schaffen sich ihre eigene Welt", so der Referent. Das Dilemma dabei sei, dass Eltern oft schon weit in die Zukunft schauten. Während die Kinder noch mit dem Fundament des Hauses beschäftigt seien, blickten Eltern schon nach oben in den Dachboden.

Eltern hätten oft andere Ideen für ihre Schützlinge, wollten diese zum Beispiel auf den Arbeitsplatz der Zukunft vorbereiten und sie in Kindergärten mit Zusätzen wie "Haus der kleinen Forscher" schicken, in denen die Kleinen naturwissenschaftlich lernen könnten. Er habe nichts gegen diese Einrichtungen, halte sie aber auch nicht für notwendig: "Das braucht es nicht", so der Arzt, denn Kinder würden von selbst gerne entdecken. Sie hätten ihr eigenes Entdeckungsprogramm in sich. "Der Alltag bietet genug Forscher-Gelegenheiten", findet der Arzt.

Eltern wollten natürlich das Beste für ihre Kinder, in der Zukunft einen guten Platz in der Gesellschaft und eine gute Stelle. Viele würden dabei gar nicht den Inhalt der Bildung hinterfragen, sondern strebten nach dem guten Titel, der am Ende herauskomme.

Eigenschaften wie Stärke, Krisenfestigkeit und Kreativität könne man nicht fördern, denn die Kinder müssten sie selbst entwickeln. Wichtig seien nicht die vielen Zertifikate, sondern dass Kinder entspannt lernen könnten.