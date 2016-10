Oberndorf a. N. Kernkraftwerk zeigt sich ausnahmsweise ohne Wolke

Erzeugt wird die Atomenergie durch Spaltung von Uranatomkernen, Uran verdankt seine Entstehung der Explosion massereicher Sterne. Das radioaktive Schwermetall verteilte sich mit dem Sternenstaub im All. Als sich vor Jahrmillionen die Erdkruste bildete, reicherte sich darin Uran an. In einem Kernkraftwerk wird die bei der Kernspaltung entstehende thermische Energie erst in mechanische und dann in elektrische Energie umgewandelt, informiert die CDU in ihrer Mitteilung.

Mit einer Leistung von 1275 Megawatt ist das Werk Leibstadt das größte in der Schweiz, es versorgt gut eine Million Menschen mit Strom. "Strom aus Sternenstaub" lautet denn auch der Titel eines Films, mit dem die Gäste aus Oberndorf im Informationszentrum in Leibstadt zu ihrer Besichtigung begrüßt wurden. Anschließend nahmen zwei Mitarbeiterinnen die Gruppe mit auf einen lehrreichen Rundgang durch die Anlage, der vor einem Modell des Siedewasserreaktors begann und mit einem Blick in den 144 Meter hohen Kühlturm. Dessen Wasserdampfwolke, ansonsten fast ein "Wahrzeichen" der Region, blieb diesmal aus: Das Werk wird derzeit der Jahresrevision unterzogen und produziert keinen Strom – was für das Unternehmen täglich einen Einnahmeverlust von einer Million Schweizer Franken bedeutet.

Mit der Planung des Atommeilers wurde 1964 begonnen, zwei Jahrzehnte später ging es in Betrieb. Leibstadt ist das jüngste von fünf Kernkraftwerken in der Schweiz. An der Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) sind sechs eidgenössische Energieunternehmen beteiligt.