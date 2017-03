Oberndorf a. N. Keine Lust auf Politik? Von wegen!

"Wir wollen damit auch dem Vorurteil entgegenwirken, junge Leute hätten kein Interesse an Politik. Wir sind durchaus in der Lage, uns zu informieren und uns eine eigene Meinung zu bilden", erklärt ein Schüler selbstbewusst im Pressegespräch. "Politik kann sehr interessant sein." Zur Motivation haben sicherlich auch die Exkursionen des Kurses in den Landtag beigetragen. Dort besuchten die Schüler gemeinsam mit Rüdiger Christ die Fraktion der CDU und der AfD. FDP-Landtagsabgeordneter Gerhard Aden kam gleich persönlich im Unterricht vorbei.

Wichtig ist den Jugendlichen, dass die Podiumsdiskussion nicht zur Werbeveranstaltung für die anstehende Bundestagswahl gerät. Deshalb haben sie auch, wo es sich machen ließ, keine Bundestagsabgeordneten eingeladen.

Vielmehr wollen sie die Politiker aus der Reserve locken, um Aussagen und Informationen zu bekommen, die keine reinen Worthülsen sind. Dazu haben sie gemeinsam mit ihrem Lehrer einen Fragekatalog erarbeitet. Zuvor haben sie sich in Gruppen aufgeteilt, und sich umfassend über die Parteien informiert, deren Vertreter sie eingeladen haben. Rüdiger Christ wird die Diskussion moderieren.

"Es geht um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen," betont Christ. Ihm obliegt es auch, die Diskussion so zu steuern, dass nicht alle anderen gemeinsam auf die AfD einhaken. Denn das sei nicht zielführend. Vielmehr wolle man sich dem gesellschaftlichen Phänomen ganz sachlich nähern. Dabei soll es keineswegs nur um tagespolitische Themen gehen.

Schüler und Lehrer bringen sich mit vollem Einsatz in ihr Projekt ein. Sie trafen sich sogar in den Ferien und an Sonntagen, um sich ordentlich vorzubereiten. Und das ein paar Wochen vor dem Abitur. Ein Leistungskurs Gemeinschaftskunde habe durchaus den Anspruch, "sich die Sache ganz genau anzuschauen", betont Christ.

Wichtig sei ihm die Interaktivität während der Podiumsdiskussion. Seine Schüler haben jederzeit das Anspracherecht an die Politiker.

Aber auch Fragen aus dem Publikum sind erlaubt und erwünscht. Die Besucher können sich im Anschluss an den ersten Teil der Diskussion ebenfalls direkt mit ihren Anliegen an die Volksvertreter werden.

Die Podiumsdiskussion findet am morgigen Donnerstag, 19 Uhr (Saalöffnung 18.30 Uhr), im Bonhoefferhaus statt. Auf dem Podium sitzen Stefan Teufel, MdL (CDU), Emil Sänze, MdL (AfD), Gerhard Aden, MdL (FDP), Sonja Rajsp (B90/Die Grünen), Klaus Kirschner (SPD), Stefan Dreher (Die Linke). Die Moderation übernimmt Rüdiger Christ.