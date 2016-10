Oberndorf a. N. Kein Seeungeheuer, aber eine atemberaubende Landschaft

Am nächsten Tag ging die Fahrt von Edinburgh Richtung Perth über Braemar und vorbei an Balmoral Castle, dem Sommersitz der königlichen Familie und weiter auf dem Malt-Whisky-Trail zur Whisky-Probe nach Pilochry.

Nach einem kurzen Besuch in Inverness, Metropole der Highlands, fuhren die Ausflügler am vierte Tag entlang der Uferstraße des Loch Ness. Nessie, das Seeungeheuer von Schottlands berühmtesten See wurde nicht gesichtet, aber einige Plüsch-Nessies wurden als Souvenir mitgenommen. Danach ging die Fahrt weiter durch das wilde Hochlandtal Clencoe. Bedrohlich nah treten die grünen Hänge und Gipfel von Schottlands berühmtem Tal an die Straße. Es ist ein einzigartiges Gebirgspanorama mit unzähligen Schafsherden.

Entlang des malerischen Loch Lomand, "Königin der schottischen Seen", erreichten die Oberndorfer und Hochmössinger Glasgow. Eine kurze Stadtrundfahrt beendete diese herrliche Tagestour.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt zur Heiratsschmiede in Gretna Green. Hier heirateten heimlich Paare, die laut Gesetz in England noch zu jung für den Bund des Lebens waren. Auf der Fahrt nach Süden genoss die Gruppe die romantische Landschaft des Lake Districh. Zum größten britischen Nationalpark gehört der längste englische See, Lake Windemere.

Gegen Abend hieß es im Fährhafen Hull Abschied nehmen von Schottland. Am nächsten Morgen, nach einer nebeligen Überfahrt, erreichten die Schwaben den Seehafen Zeebrügge. Von dort aus ging es durch Belgien, Luxemburg, Frankreich zurück in die Heimat. Damit gingen sechs erlebnisreiche Tage zu Ende.