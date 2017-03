Oberndorf a. N. Kein Aprilscherz

Das Liedgut der Frohsingers befasst sich mit zeitgenössischen Interpreten des deutschen Pops. Nena, Andreas Bourani, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer und Tim Bendzko sind mit von der Partie. Dirigentin Barbara Schmalz hat ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Die Begleitung übernehmen in Weise Alfred Gemsa am Klavier, Helmut Kadau am Bass und Alexander Sauer am Schlagzeug und am Cajon.

Für Bewirtung in der Pause sorgt der Musikverein Oberndorf. Karten können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Papierecke Petra Huber, Buchhandlung Klein, "i-Dipfele", Spielwaren Blass.