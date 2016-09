Oberndorf a. N. Kampf ums Leder

Oberndorf-Aistaig. Der TSV Aistaig trägt am kommenden Wochenende, 17. und 18. September, sein Sportwochenende auf dem Sportgelände in Aistaig aus. Den Beginn machen am Samstag die beiden AH Mannschaften des TSV Aistaig und des SV Harthausen die sich von 15.30 Uhr an gegenüberstehen. Um 17.30 Uhr beginnt das Elfmeterturnier. Treffpunkt für die Mannschaften ist um 17.15 Uhr auf dem Sportplatz.