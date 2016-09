Oberndorf a. N. Junge Musiker finden in Senioren dankbares Publikum

Zu den "Huit Morceaux" (acht Stücken) von Reinhold Glière (1875 bis 1956) merkte sie an, diese Musik sei ein wenig romantisch. Kein Wunder, denn Glière ist kein Franzose, wie der Name vermuten lässt. Er ist Russe mit deutschen Wurzeln und hat viel von der russischen Musik jener Zeit in seine Werke übernommen. Ungeheuere Schwere und Süße prägen die "Berceuse", die "Canzonetta" könnte mit Text ein herrliches Lied sein.

Mit Schwung und Elan gestalteten die Musiker das Scherzo und zeigten in der abschließenden Etude ihre verblüffende Technik.

Von Béla Bartók, einem der großen ungarischen Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts, wurden die "Ungarischen Volksweisen" vorgestellt. Béla Bartók zog wirklich über die Dörfer und zeichnete echte ungarische Volksweisen auf – im Gegensatz zu manchen Komponisten, welche die "volkstümliche" Musik der "Zigeunerkapellen" als solche betrachteten.

In seinem "Allegro ironico" nimmt Bartók gerade diese Musik in Visier. Die Ironie war sehr wohl hörbar. "Choral, Andante" und "Allegreto" wurden sehr beeindruckend musiziert und standen für die Musik, die Béla Bartók wohl im "Alföld", der großen ungarischen Tiefebene gehört hatte.

Die Passacaglia von Johan Halvorsen (1864 bis 1935) nach einem Thema von Georg Friedrich Händel stand am Schluss diese Konzertes. Der norwegische Komponist Johan Halvorsen variierte Händels Original virtuos in einem sehr anspruchsvollen Satz. Mal rhythmusbetont, mal Stellen ruhig strömender Musik, dann wieder Passagen, in denen Töne wie Funken sprühten. Diese musikalisch sehr abwechslungsreiche Komposition wurde mit Hingabe vorgetragen.

Großer Applaus war Rosa Wember und Sebastian Fritsch sicher. Für die Bewohner des Seniorenstiftes sicher eine sehr reizvolle Abwechslung.