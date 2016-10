Oberndorf a. N. Junge Menschen wollen sich einbringen

Oberndorf. Dies bewies das große Interesse der jungen Menschen in der Jugendversammlung, zu der die Stadtjugendpflege ins Don-Bosco-Haus eingeladen hatte. Stadtjugendpflegerin Heidi Kuhring begrüßte neben zahlreichen Schülern auch Lehrer, Mitglieder des Gemeinderates und bei der abschließenden Diskussion Bürgermeister Hermann Acker im voll besetzten Saal.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde von der Stadtjugendpflege das städtische Jugendbeteiligungskonzept vorgestellt, bevor man dann die bereits bei einer Umfrage ermittelten Themen in der Gruppenarbeitsphase behandelte. Freies Wlan an weiteren Plätzen in der Stadt stand auf der Wunschliste der Teilnehmer, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Hier schlug man vor, das in der Stadtbücherei vorhandene Wlan-Netz auch auf dem Schuhmarktplatz, im Freibad, an der Bushaltestelle bei der Schule oder am Bahnhof anzubieten.

Neben den bereits vorhandenen Freizeitangeboten kam die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass man sich durchaus eine Trampolinhalle, eine Schlittschuhbahn oder ein Hallenbad für die Freizeitgestaltung vorstellen könne. Zudem war man der Ansicht, dass das Veranstaltungsangebot in Oberndorf nicht umfangreich genug sei.