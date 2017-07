Oberndorf a. N. "Jugendschutz – Na klar"

Neu im Kreis der zertifizierten Gaststättenbetriebe sind Dieter Hofer und der Schützenverein "Edelweiß" Boll, Theodor Michailidis vom Sportheim Hochmössingen, Regina Schwenke vom Gasthaus Bogeneck in Aistaig sowie die Pizzeria Hirsch in Boll mit Wirtin Ana Paula Leku. Bernd Hamann ging bei der Verleihung auf die Wichtigkeit des Jugendschutzes ein. Er lobte die Wirte, die zum ein attraktives alkoholfreies Getränk günstiger als das billigste alkoholische Getränk verkauften und die auch erkennbar betrunkenen Jugendliche den Einlass in die Gaststätte verwehrten.

Bürgermeister Hermann Acker betonte, dass er sich über jeden Gastwirt freue, der die Schulung zur Erlangung des Zertifikates mitmachte. Jugendschutz sei ein wichtiges Thema, und durch diese Aktion werde man präventiv tätig. Die Polizei stehe seit 2008 hinter diesem Projekt, habe man doch fast täglich mit den Auswüchsen von Alkoholmissbrauch zu tun, sagte Ulrich Effenberger.