(mf). Sieben erlebnisreiche Tage verbrachten 50 Jugendliche aus den Musikvereinen Altoberndorf, Aistaig, Trichtingen und Brigachtal in Spanien. Eine Konzertreise, organisiert von Dirigent Volker Rückert, führte sie nach Callela, einer 20 000-Einwohner-Stadt an der katalonischen Costa del Maresme, knapp 60 Kilometer nordöstlich von Barcelona. Es war eine Mischung aus Urlaub und Orchesterarbeit. Dass die Hinfahrt im Bus 15 Stunden dauerte, ebenso die Rückreise, war leicht zu verschmerzen. Bei Bilderbuchwetter genossen die Teilnehmer Sonne, Strand sowie das kulturelle und gastronomische Leben in Callela. Die gemeinsamen Erlebnisse waren wichtig für die Gruppendynamik. Musik stand auch auf dem Programm. Unter dem Namen "Jugendphilharmonie Schwarzwald-Neckar" gab das Projektorchester drei jeweils einstündige Unterhaltungskonzerte, und zwar in Callela, Lloret de Mar und Iqulada, einem Stadtteil von Barcelona. Letzteres war ein Doppelkonzert gemeinsam mit dem Jugendorchester der Stadtkapelle Überlingen. Dieser Abend war zugleich der Höhepunkt der Reise. Sie vermittelte tolle Eindrücke und ließ neue Freundschaften keimen. Volker Rückert, gemeinsamer Dirigent aller beteiligten Jugendorchester, bilanzierte: "Insgesamt war es sehr lehrreich für das Orchester, das sich diese Reise in den letzten Jahren verdient hat." Foto: Musikverein