Oberndorf a. N. Joh. B. Bachmor wird von einem Mühlenfuhrwerk überfahren

1842 wurde Gottlieb Schurer, geboren den 24. April 1806 zu Margrethausen bei Ebingen zum Pfarrer in Bochingen ernannt und am 3. Oktober von Dekan Zipfehli in Oberndorf investiert. Vorher war er von 1834-1828 (?) Vikar in Wurmlingen OA Tuttlingen, 26. September 1838 Kaplan in Bodnegg.

Der Erbwahn in den Jahren 1847-49 verbitterte ihm in ganz und gar unbegründeter Weise den Aufenthalt hier. Am 22. Januar 1850 wurde er auf die Pfarrei Tannau OA Tettnang befördert und verließ Bochingen am 9. April 1850; von 1856

Es hatte eine Anzahl hiesiger Bürger sich den Wahn beibringen lassen, es sei zu Fünfkirchen in Ungarn ein Domherr Namens Weiß gestorben und habe seinem Heimatorte Bochingen eine Million Gulden hinterlassen. Obwohl amtlich von Fünfkirchen aus, und vom Ordinariat und Kirchenrei dargetan wurde, daß fraglicher Erblasser gar nicht existierte, hatten die Leute sich doch dermaßen in den Erbwahn verbohrt, daß sie den Pfarrer beschuldigten, er habe aus Mißgunst falsche Stammbäume gefertigt ec. Mehrere der verbohrtesten Erbwahnwühler machinierten dermaßen gegen ihn, daß seines Bleibens nicht mehr sein konnte.

Über die Gemeinde brachte der Erbwahn auf lange Zeit finanziellen, sozialen und moralischen Ruin! Von den 4 Rädelsführern in dieser famosen Erbwahnwühlerei starben & unversehen!

Zunächst Verweser

1850 den 19. April übernahm Joh. B. Bachmor die Pfarrei Bochingen als Verweser; den 17. Juni 1853 als definitiver Pfarrer; gestorben 18. Dezember 1886. Geboren den 19. Januar 1816 zu Langenargen, begann Bachmor, schon 17½ Jahre alt, zu studieren, absolvierte in 3,5 Jahren das Untergymnasium zu Ravensburg, in 1 Jahr das Obergymnasium zu Tübingen, erstand im Herbste 1837 die Maturitätsprüfung zu Stuttgart mit gutem Erfolg und studierte nun vier Jahre Theologie im Wilhelmsstift zu Tübingen; 1841 trat er ins Priesterseminar, wurde am 29. August 1842 vom Bischof J. B. v. Keller ordiniert, kam als Vikar nach Obertheuringen OA Tettnang bis 1844; hierauf als Pfarrverweser auf die neuerrichtete Pfarrei Wuchzenhofen bei Leutkirch, vom 7. Juli 1846 bis 15. April 1850 als Pfarrverweser nach Tannau.

Bachmor war eine ideal angelegte Natur und hatte eine überaus hohe Auffassung vom geistlichen Berufe. Er hatte um die Pfarrei Bochingen sich zu bewerben nur schwer sich entschließen können. Er schreibt darüber selbst: ›Mancherlei Erlebnisse und Kämpfe in meiner dreijährigen Verweserei der hiesigen Pfarrei wollten mich nicht zu dem Entschlusse kommen lassen, um diese Pfarrstelle zu competieren. Das Martyrium meines Vorgängers war mir noch zu frisch im Gedächtnis und die Wunden, die der unglückselige Erbwahn der hiesigen kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde geschlagen, waren noch lange nicht vernarbt und geheilt.‹ Ehe er um die hiesige Stelle zu competieren sich bereit finden ließ, mußten ihm Gemeinderat und Bürgerausschuß mit Namensunterschrift versprechen: 1) der alte schöne gotische Chor der hiesigen Kirche soll wieder eingebaut und dem Gottesdienst wieder eröffnet werden, damit die Gemeinde nicht bloß, wie seit 1812, wo man den Thor zur Sakristei gemacht hatte, einen protestantischen Betsaal habe, sondern eine katholische Kirche bekomme; die Stiftung habe ja die Mittel dazu; 2) soll in hiesiger Pfarrgemeinde eine kirchliche Bruderschaft und zwar die Corporis-Christi- Bruderschaft eingeführt werden; 3) soll ein Muttergottesbild für die Kirche durch freiwillige Beiträge angeschafft werden.

36 Jahre gewirkt

Bachmor wirkte hier über 36 Jahre mit großer Berufstreue. Seine vielen hinterlassenen Aufzeichnungen lassen ihn als einen Mann von hohem sittlichen Ernste, großer Gewissenhaftigkeit, tiefgläubiger Überzeugung, unermüdlicher Tätigkeit und edlem Wandel erkennen. Trotz mehrfachen schnöden Undankes, den er für alle seine opferfreudige Berufstreue hin und wieder erntete, harrte er aus auf dem Posten, den er als von Gott, ihm angewiesen betrachtete, bis er am Abend des 15. Dezember 1886 bei der damals herrschenden tiefen Dunkelheit, die noch durch heftiges Stürmen dem Wanderer gefährlicher wurde, unterhalb Boll Abends 8 Uhr von einem Mühlenfuhrwerk, in das er bei der Finsternis hineinlief, während er ausweichen wollte, zu Boden geworfen und überfahren wurde.

Ein Rad des schwerbeladenen Wagens, an dem sträflicherweise keine Laterne brannte ging dem 71-jährigen Herrn über die linke Seite der Brust und verursachte mehrere komplicierte Rippenbrüche und schwere innere Verletzungen.

Nach drei qualvollen Leidenstagen verschied Bachmor, versehen mit den hl. Sterbesakramenten. Auf dem Sterbebett hatte er, ein letzter Beweiß seines Edelsinnes, gebeten, den Mahlknecht, durch dessen Schuld er das Leben verlor, nicht gerichtlich verfolgen zu wollen.

An der Unglücksstätte steht nunmehr ein auf Veranlassung des derzeitigen Nachfolgers des Verewigten im Sommer 1888 errichteter Gedenkstein."