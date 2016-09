Oberndorf a. N. Jetzt noch in Kurse einsteigen

Diese Saiteninstrumente werden unterrichtet von Dominica Richter (Cello), Alfred Gemsa (Klavier, Geige), Christina Genthe und Helmut Kadau (Gitarre) und Barbara Schmalz (Klavier).

Der Unterricht an der Karg-Elert-Musikschule Oberndorf- Sulz beginnt aber im Idealfall viel früher. Die "Musikmäuse" treffen sich ab zwölf Monaten. "Musikalische Früherziehung" wird ab dem Kindergartenalter geboten und im "Musikalischen Grundunterricht mit der Blockflöte" sollen in kleinen Gruppen die Erfahrungen aus der musikalischen Früherziehung vertieft werden. Dies sei, so Kieferle, "eine hervorragende Möglichkeit, die Ausbildung an einem Instrument zu beginnen". Doch könnten auch Seiteneinsteiger dazukommen, die keine musikalische Früherziehung hatten. Der Unterricht wird einzeln erteilt, so der Leiter der Jugendmusik­schule.

Ziel sei ein Mitwirken im Orchester der Schule, oder in einer größeren Gruppe – zum Beispiel bei den Gitarren – oder ein Mitwirken bei verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel bei der Einstudierung der "Vier Jahreszeiten", die 2017 szenisch aufgeführt werden sollen. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 07423/ 68 66 oder per E-Mail info@ musikschule-oberndorf-sulz.de.