Oberndorf a. N. Jetzt kann der Winter kommen

Annette Fischer konnte eine intakte Kasse präsentieren, Kassenprüfer Jochen Hofer und Wolfgang Jauch bestätigten, dass sich der Verein keine bessere Kassiererin wünschen könne. Die einstimmig erteilte Entlastung der Vorstands hatte Ehrenmitglied Helmuth Krüger beantragt, bevor der stellvertretende Vorsitzende Martin Melzer die Neuwahlen einleitete.

Hier wurden der Vorsitzende Wolfgang Schittenhelm, Schriftführerin Teresa Schittenhelm, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit Walter Märländer, die Eventmanagerin Andrea Puszti Appel, Jugendleiter Günter Melzer, die Beisitzerin Mareike Melzer und Skischulleiter Florian Pönisch einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der Vorschlag des Vorstands, auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu verzichten, angenommen.

Wolfgang Schittenhelm gab noch einen Ausblick auf die Termine der kommenden Saison. Am kommenden Wochenende will man den Skilift im Webertal aufbauen und notwendige Reparaturen an der Hütte vornehmen. Zudem stehen das Skiopening in Ischgl an, die traditionelle Skiwoche in den Dolomiten findet ebenso wieder statt wie das Familienwochenende und die Jugend-Wochenendausfahrt nach Damüls.

Die Öffnungszeiten des Skilifts im Webertal wird man kurzfristig – je nach Wetterlage – bekannt geben.

zehn Jahre: Clara Birkemeyer, Leon Birkemeyer, Elli Bister, Gerd Bister, Markus Härle, Uli Härle, René Lemke, Bettina Müller, Cora Müller, Peter Müller, Robin Müller.

20 Jahre: Wulf Gertig, Hans-Joachim Lingen, Patricia Schittenhelm, Teresa Schittenhelm.

30 Jahre: Jürgen Eßlinger, Frank Hezel, Stefanie Kopp

40 Jahre: Hans-Werner Bibbus, Andrea Frey, Manfred Gautschi, Margit Kailer, Dieter Keck, Pia Martin, Gabi Mutschler, Heidemarie REndler, Klaus Rendler.

50 Jahre: Doris Jirosch, Elisabeth Schneider