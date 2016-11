Oberndorf a. N. Jeder darf Christkind spielen

Es sind aber auch sehr viele funktionelle Wünsche nach Sportkleidung, Winterkleidung, Winterschuhen und sogar Babypflegeartikeln zu finden.

Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung hoffen nun, dass sich die Oberndorfer zahlreich engagieren und einen oder auch mehrere Wunschsterne von den Bäumen in der Volksbank in der Oberstadt oder in der Kreissparkasse auf dem Lindenhof pflücken, um die Wünsche zu erfüllen und somit an Weihnachten Kinderaugen strahlen zu lassen.

Die Geschenke müssen dann unbedingt mit dem Wunschstern gekennzeichnet werden und wieder bei der Volksbank oder Kreissparkasse abgegeben werden, heißt es in der Mitteilung. Alternativ kann die Abgabe der Geschenke auch beim Amt für Soziales im Oberndorfer Rathaus erfolgen.

Am 16. Dezember ist der letzte Abgabetermin

Letzter Termin für die Geschenkabgabe ist Freitag, 16. Dezember. So reicht es den Mitarbeitern des Amts für Soziales auf jeden Fall noch, die Geschenke rechtzeitig an die wartenden Kinder zu verteilen.