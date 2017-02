Oberndorf a. N. Jede Menge Hingucker

Am Samstag, 18. Februar, wollen verschiedene Abteilungen die Erwartungshaltung an diese Veranstaltung wiederum erfüllen. Die Halle ist herausgeputzt, die Proben laufen auf Hochtouren. Einheizen wird die Tanz- und Partyband "Nimm Zwei", wobei Michael Minder und Reiner Zündel zwischen den Auftritten und im Anschluss an das Programm alle Tanzfreudigen auf die Bühne bitten.

Wer’s gemütlicher mag, geht in die Kaffee-Bar, wer sich im Gedränge wohlfühlt, für den ist die Sektbar der richtige Platz. Ab 18.30 Uhr werden die Gäste eingelassen. Punkt 20.01 Uhr wird die TV-Garde aufmarschieren.