Oberndorf a. N. Jahrelanges Risiko

Oberndorf. Bislang müssen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung nur ein paar Zimmer weiter gehen, um Bauakten zu finden. Diese sind nämlich in einem Büroraum im ersten Obergeschoss des Rathauses neben dem Bürgerservice untergebracht – ohne Brandschutzvorkehrungen oder Schutz gegen Wasserschäden. "Es gibt keine Duplikate und wir haben das Risiko jahrelang toleriert", machte Manuela Schumann, Amtsleiterin im Bereich Organisation, in der Verwaltungsauschusssitzung klar, dass es an der Zeit sei, zu handeln. Hinzu komme die Raumnot im Rathaus.