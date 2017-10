Oberndorf a. N. Irgendwo zwischen Angst und Leben

Oberndorf. Die Autorin Sybille Berg ist bekannt für ihre bitterbösen, zynischen und mit schwarzem Humor gespickten Theaterstücke. Regisseur Jérôme Malow klärt das Publikum auf: Man habe ein glückliches Ende inszeniert, da das Stück sehr frustrierend ausgehe.

Die Sprache der Figuren ist alltäglich, scheinbar einfach. Da besteht für Schauspieler die Gefahr, in monotone spannungslose Darstellungen abzurutschen. Die Akteure der Theater-AG haben diese Hürde jedoch gut gemeistert und das Hintergründige der Sprache herausgearbeitet.

Das Bühnenbild ist schlicht und eingeteilt in drei Spielstätten auf einer L-förmigen Bühne: Ein weißer und schwarzer Sessel, darin lümmeln Frau Tod (Sarah Zeller) in Schwarz und Frau Gott (Angelina Breus) ganz in Weiß, Zeitschriften lesend – erhöht auf einem Podest. Tapir (Mali Bunz), Reh (Marie Lutz) und Schnapphamster (Hannah Schröder) schauen sich auf einer Couch das Drama wie einen Film an und geben Kommentare dazu ab.