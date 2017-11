Oberndorf a. N. Innere Balance dank idealem Training für jedes Alter

Immer donnerstags von 14 bis 15 Uhr treffen sich Sandra, Meryem, Susanne, Mirjam, Annette, Brigitte und Gabriele mit VHS-Dozent und Tanzprofi Michael Streibig im ersten Stock des Schwedenbaus. Nach den Aufwärmübungen an der Stange stehen freie Übungen an. Der strengste Lehrer sei man übrigens selbst, denn die riesige Spiegelfront im Gymnastikraum zeigt die eigene Statur, die sich nur durch regelmäßige Übung, Ausdauer und viel Disziplin zur geschmeidig-filigranen Erscheinung transformiert.

"Früher habe ich schon mal ansatzweise Ballett gemacht", sagt Brigitte, die vor Kurzem zur Gruppe dazugestoßen ist. "Ich stelle schon fest, dass sich meine Haltung verbessert, und es gefällt mir auch, die Bewegungen zur Musik auszuführen". Tanzkollegin Susanne ergänzt: "Ich habe schon immer gerne getanzt und eigne mir hier Grundlagenwissen an." Ballett gelte als Training, das besonders körperschonend sei, das sehr viele Muskelpartien aktiviere und insbesondere die Wirbelsäule festige, so Michael Streibig, der seinen Unterricht begeistert und mit großer Leidenschaft leitet. Interessentinnen seien jederzeit herzlich willkommen, sich in einer Probestunde selbst einen Eindruck zu machen und die Leidenschaft für den Tanz zu entdecken.