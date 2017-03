Oberndorf a. N. Infos aus erster Hand

Die Entscheidung, welche weiterführende Schulart die Viertklässler im neuen Schuljahr besuchen sollen, steht unmittelbar bevor. Deshalb will man den Eltern und den Schülern durch einen Einblick in die Schule und in die Arbeitsweisen in den beiden Schularten Entscheidungshilfen anbieten, heißt es in einer Mitteilung.

Am Mittwoch, 15. März, werden Eltern und Schüler über die Realschule und die Werkrealschule informiert. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Mensa der Verbundschule, Gebäude A.

Für Eltern und Schüler