Oberndorf a. N. In wenigen Minuten von Malle nach Hawaii

Auch das Jugendhaus Hochmössingen will vor allem mit dem musikalischen Angebot, in diesem Fall von DJ Black and White, punkten. Wer weder drückende Beats noch elektronische Sounds mag, sondern lieber schunkeln will, der geht zum Jugendclub Boll und dessen Oktoberfest, einer Oberndorfer Version parallel zur Original Münchner Ausgabe.