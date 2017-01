Oberndorf a. N. "In erster Linie bin ich Mensch"

Neuen Weg eingeschlagen

Er begegnete Kirchenvertretern, die nicht die fundamentalistischen Glaubensansichten seiner Heimat vertraten. "Es wurde mir klar, ich kann als Pfarrer ja auch politisch und gesellschaftlich etwas bewegen." Und so schlug Romppel, damals bereits zweifacher Familienvater, mit knapp 30 Jahren nochmals einen ganz anderen beruflichen Weg ein. Als Quereinsteiger setzte er sich in einem harten Auswahlverfahren gegen 100 Mitbewerber durch. Elf wurden genommen, vier schafften schließlich den Abschluss.

Und Gerhard Romppel wurde eine Pfarrstelle in Leonberg übertragen. Kreativität war da gefragt, denn es gab noch nicht einmal eine Kirche, erinnert er sich. Am Ende seiner Dienstzeit stand ein ökumenisches Zentrum. Dieses freie Arbeiten und Gestalten mit dem Menschen vor Ort hat er genossen. Heutzutage herrsche in der Landeskirche oft die Bürokratie, merkt er kritisch an. Da werde es wohl Zeit, "dass so ein Dinosaurier wie ich abtritt", meint er augenzwinkernd.

Verschiedene andere Pfarrstellen folgten. Acht Jahre lang war er als Militärseelsorger in Italien eingesetzt. "Dort habe ich vor allem auch die Familien der Soldaten betreut. Da gab es Taufen, Trauungen, Konfirmationen und Gottesdienste wie in den ›normalen Gemeinden‹ auch."

Bevor Gerhard Romppel seine letzte Dienststelle in Oberndorf antrat, besaß er bereits ein Haus in Aistaig. Er hatte einen Makler beauftragt, ihm ein Heim zu suchen, das verkehrsgünstig in der Nähe seiner beiden mittlerweile erwachsenen Kinder liegt. Und dort wird Romppel gemeinsam mit seiner Frau Christa auch wohnen bleiben, wenn er im März mit Abschluss der Konfirmation seinen Dienst beendet.

Sieben bewegte Jahre in der Neckarstadt liegen dann hinter ihm. "Wir haben gelacht und geweint. Wir haben gehofft und gebetet. Wir haben gemeinsam den Blick nach vorne gerichtet, litten aber auch unter Streit und Uneinigkeit", so formuliert es der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Thorsten Zühlsdorff in seiner Einladung zu Romppels Verabschiedung. Und er fügt an: "Mittendrin: eine ordnete Hand, ein Fels in der Brandung, geballte ›Erfahrungskompetenz‹ und festes Vertrauen auf Gott." Die Zusammenlegung der beiden Pfarrstellen des Lindenhofs und der Kernstadt, die Belebung der renovierten Kirche und zuletzt die Diskussion um eine neue Pfeifenorgel – all dies fiel in die Amtszeit von Gerhard Romppel.

Wenn er zurückblickt, so hat ihm vor allem die Arbeit mit den Konfirmanden viel Spaß gemacht. Deshalb wird die Konfirmation im März auch seine letzte Amtshandlung sein.

Romppel freut sich auf die bevorstehende Zeit, plant Projekte mit seiner Band "Oifach so" und will sich ansonsten aus der kirchlichen Arbeit in Oberndorf raushalten. Die Pfarrstelle ist bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben. Bewerber gibt es noch keine. Im schlimmsten Fall droht zunächst einmal eine Vakanzzeit mit Vertretungen durch Seelsorger aus umliegenden Gemeinden.

Weitere Informationen: Der Verabschiedungsgottesdienst findet am Sonntag, 19. Februar, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Ab 11 Uhr schließt sich ein Stehempfang im Foyer der Kirche an.