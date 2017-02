Oberndorf a. N. In 33 Jahren hat Reiner Emmering Spuren hinterlassen

33 Jahre lang habe Reiner Emmering seine Spuren hinterlassen, die in dieser Ausstellung beispielhaft zu sehen seien. Der Abschied falle allen nicht leicht. Und dies nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern insbesondere auch aus menschlicher Verbundenheit und Wertschätzung, sagte Acker zum Schluss seiner Laudatio. Er bedankte sich auch bei Emmerings Frau bei Angelika und stellte die neue Leiterin der Volkshochschule, Béatrice Delasalle-Wischert, vor.

Während die Ausstellung mit Werken der Malgruppe von Sigrid Vogt-Ladner, Töpferarbeiten der Gruppe um Elisabeth Grosse oder auch des Ikebana-Kurses von Christa Gruhler an das vielseitige Angebot der Volkshochschule unter der Leitung von Reiner Emmering erinnerte, waren viele weitere Gäste gekommen, um dem scheidenden Leiter der VHS ihre Hochachtung für seine Leistung in den vergangenen 33 Jahren zu zeigen.

Mit einem Programm gaben die Menschen das zurück, was sie an der VHS gelernt hatten. Und so hatten es sich auch die Teilnehmer am aktuellen Integrationskurs nicht nehmen lassen, dem künftigen Ruheständler zu danken. Mit Liedvorträgen wie "Ein bisschen Frieden" zeigten sie ihre Verbundenheit zur Schule und deren Leiter. Sketche und Tänze der Zumba-Gruppe gehörten ebenso zum Programm wie Dankesworte vom Personalratsvorsitzenden Christian Blosl, Sigrid Vogt-Ladner, Elisabeth Grosse und Elmar Schmucker sowie ein selbst komponiertes Lied von Hans-Joachim Ahner.

Die Gruppe "ZUMBA-Gold" lud Reiner Emmering bei ihrer Vorführung spontan zum Mitmachen ein. Dabei zeigte der Neu-Pensionär, dass er auch körperlich noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Beim abschließenden Ständerling hatten die Gäste nicht nur die Möglichkeit, die Ausstellung zu genießen sondern auch interessante Gespräche über die Erfolgsgeschichte "Volkshochschule Oberndorf" mit Reiner Emmering und seiner Nachfolgerin Béatrice Delasalle-Wischert zu führen.