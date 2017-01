Oberndorf a. N. Immer noch ein Traumjob

Bürgermeister Hermann Acker gratulierte und bedankte sich bei Anja Fröhlich. In den 25 Jahren, in denen Anja Fröhlich für die Stadt Oberndorf tätig ist, seien ihm stets nur lobende und anerkennende Worte zu ihrer Tätigkeit zugetragen worden. Kindergartenleiterin Julia Märländer und Amtsleiter Hans-Joachim Ahner schlossen sich gerne den Dankesworten und den Glückwünschen des Bürgermeisters an.