Oberndorf a. N. Im Oberndorfer Betrieb knallen die Sektkorken

Am Standort Oberndorf knallten daraufhin die Sektkorken, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In einer feierlichen Preisverleihung nahm Klaus Stein, Manager bei Mitutoyo CTL, eine Urkunde entgegen.

Die Jury des Magazins bewertete sämtliche Einreichungen in acht Kategorien hinsichtlich ihres Grades der technischen Innovation sowie des Nutzens für Anwender, Umwelt und Gesellschaft. Mit dem Sprung des "MiCAT Planners" unter die besten drei Innovationen ihrer Klasse habe Mitutoyo CTL einmal mehr seine Innovationskraft unter Beweis gestellt und für Aufsehen in der Branche der Längenmesstechnik gesorgt. Um bis zu 90 Prozent gegenüber herkömmlichen Verfahren reduziere die neue Software nämlich den Programmieraufwand beim Ausarbeiten von Teileprogrammen für Koordinatenmessgeräte. Das Programm spare durch automatische Messprogrammerstellung in großem Umfang Zeit und Kosten und trage so zur Effizienzsteigerung in der Qualitätssicherung bei.

Das Erstellen von Messprogrammen gehöre zu den zeitaufwändigsten Tätigkeiten eines Mitarbeiters in der Qualitätssicherung. Doch mit dem "MiCAT Planner" ließen sich basierend auf den CAD-Daten der Werkstücke jetzt Messprogramme automatisch in wenigen Minuten aus Messplänen erstellen, statt wie zuvor in Stunden oder gar Tagen.