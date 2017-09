Oberndorf a. N. Im "co-werk" dreht sich alles um’s Rad

Nach wie vor sorgte auch die Gesamtpräsentation der beiden Ausstellungen in den ehemaligen Hallen der Mechanischen Werkstätte für viel Bewunderung. Am späten Vormittag startete auch das Rahmenprogramm mit Musik und Artistik, das von Miriam Holzer und Jana Klink an den Klarinetten eingeläutet wurde. Die Musikerinnen hatten vier Stücke herausgesucht, die beschwingt vorgetragen wurden und damit optimal zum Thema Bewegung passten. Den zweiten Teil des Eröffnungs- und Aktionstages bildeten die artistischen Einlagen der beiden jungen Akrobaten Timo und Jan Hirschmann vom Zirkus Konfetti. Im Hof war ein spannender Hindernisparcours aus Auto-Anhängern, Gerüstdielen und Paletten aufbaut, die zwischen Rampe, Treppe und Boden des Hofes ausgelegt waren. Die Beiden meisterten sowohl das Seilspringen als auch das Hüpfen und Springen über die Hindernisse.

Am Ende waren sich alle einig, dass die Teilnahme von "co-werk" am Aktionstag ein kleiner Höhepunkt und einen Gewinn für den Standort Oberndorf darstellte. Weitere Veranstaltungen bei "co-werk" werden 2018 folgen.