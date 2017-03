Oberndorf a. N. Drogenhandel: 24-Jähriger vor Gericht

Vor Gericht wirkt er ruhig, geradezu entspannt. Hin und wieder huscht ein Lächeln über sein Gesicht, während er von seinem Konsum und dem Handel mit Drogen berichtet. Dabei will er gar nicht so rüber kommen, wie er sagt. Normalerweise sei er hyperaktiv. Ruhig zu bleiben falle ihm schwer. Es ist einer der Gründe, warum er täglich Marihuana konsumiert.

Beim umfassenden Geständnis des 24-Jährigen zeigt sich ein erschreckendes Bild. Das erste Mal in Berührung mit Drogen kam er an der Realschule. Der Oberndorfer konsumierte zwei bis drei Jahre lang sporadisch Marihuana. Parallel zog er mit 17 Jahren zu Hause aus und begann eine Lehre zum IT-Systemkaufmann.

Doch nach einem Jahr verlor er seinen Ausbildungsplatz. Schuld war ein Krampfanfall aufgrund einer Überdosis. "Mit 19 Jahren hatte ich eine schlimme Phase. Ich habe alles konsumiert, was ich in die Finger gekriegt habe", sagt er. Erst sei es nur Gras gewesen, später dann Speed. Er versuchte, die Sucht zu bekämpfen und begann eine stationäre Therapie. Aus heutiger Sicht keine gute Entscheidung, wie er sagt. "In der Therapie habe ich mehr Drogen kennen gelernt als in Oberndorf". Nach drei Monaten flog er raus. Er hatte die Insassen mit Drogen versorgt.