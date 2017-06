Oberndorf a. N. Hymnischer Anfang überrascht

Oberndorf. Das Programm war eine Mischung aus Neuem und Stücken der musikalischen Weltliteratur. Wie viel Vorbereitung und Probenaufwand nötig sind, um solch ein Konzert bieten zu können, scheint für die Zuhörer nur schwer nachvollziehbar. Doch dem Dirigenten ist es einmal mehr gelungen, aus seinen rund 20 Spielern ein Ensemble zu formen.

Sicher wurde von vielen der erste Programmpunkt mit Spannung erwartet, hieß er doch "Eröffnungsstück", Allegro. Andreas Muntschick, geboren 1928 in Rochlitz in Sachsen, hat es geschrieben. Muntschick war vor allem Kirchenmusiker und Komponist von Kirchenliedern. Er war viele Jahre an der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Marzahn als Kantor tätig.

Hatte man sich als Zuhörer innerlich auf schwer hörbare Musik des 20. Jahrhunderts eingestellt, folgte eine totale Überraschung. Ein fast hymnischer Anfang eröffnet das Stück. Ein gesangliches, harmonisches Thema ist der Kern. Für das 20. Jahrhundert eine erstaunliche musikalische Gestaltung, die von Dirigent und Orchester liebevoll wiedergegeben wurde.