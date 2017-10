Oberndorf a. N. Hühner liegen ohne Kopf im Graben

Den schockierenden Fund haben die zwei Wanderer am Freitag gemacht. In der ersten 180 Grad Kurve des asphaltierten Weges entdeckten die Bürger zwei tote Hühner und ein noch lebendes Huhn. Die Streifenbesatzung konnte die Situation so bestätigt vorfinden. Die abgetrennten Köpfe lagen neben den Kadavern. Das dritte, noch lebende Huhn war offensichtlich schwer verletzt, konnte sich nicht mehr fortbewegen und musste von seinem Leiden erlöst werden.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Tiere in einem weißen Kunststoffsack und einem Hühnerfuttersack aus Papier in das Naturschutzgebiet transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Wer hat in Bereich des Naturschutzgebietes verdächtige Beobachtungen gemacht oder bei welchem Hühnerhalter fehlen drei Tiere? Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/8 10 10 entgegen.