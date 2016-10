Oberndorf a. N. Hochwasserschutz ist ein Thema

Werksleiter Peter Stonawski und Fertigungsleiter Karlheinz Leopold nutzen sie die Gelegenheit, die städtischen Vertreter über die aktuelle Auftragslage zu informieren und um ihnen einen Einblick in die Weiterentwicklung ihres modernen und leistungsstarken Maschinen- und Anlagenparkes zu bieten, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. In seiner Funktion als Wirtschaftsförderer, sagte Lothar Kopf, sei er im Oberndorfer Rathaus der direkte Ansprechpartner für alle Angelegenheiten der Betriebe in der Stadt. Vor diesem Hintergrund hoffe er auch auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rheinmetall.

Im Gespräch der Oberndorfer Führungsspitze mit den Vertretern von Rheinmetall wurden diverse Themen erörtert.

Hierbei ging es auch um Maßnahmen für den Hochwasserschutz entlang des Neckars. Dazu stellte der Bürgermeister vor Ort die aktuelle Planungssituation dar. Gemeinsam mit dem Unternehmen wolle man die für Rheinmetall beste Lösung erarbeiten, damit künftig auch ein hundertjähriges Hochwasser keinen Schaden mehr anrichte, so Hermann Acker.