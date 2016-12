Oberndorf a. N. Hochwasser-Gefahrenkarte für Aistaig kritisch

Rückblickend auf die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse war die Rede von einem Bauplatzverkauf für ein Mehrfamilienhaus, Erhöhung der Hallennutzungs­gebühren, Stellungnahmen zu Baugesuchen und Vorkaufsrechte der Stadt bei Grundstücksverkäufen. Tempo 30 gilt nun in der Mafellstraße und in der Sulzer Straße ab "Wegzeiger"“. Das Projekt "Jugendraum" konnte abgeschlossen werden. Sehr kritisch sieht Ortsvor­steher Jörg Schittenhelm die Hochwasser-Gefahrenkarte des Regierungspräsidiums Freiburg. Die Auswirkungen dieser Karte seien für den Stadtteil Aistaig immens. Zur Zeit müsse man davon ausgehen, dass Baumaßnahmen in der Talaue nicht mehr genehmigt werden könnten.

Zum schnellen Internet sagte der Ortsvorsteher, dass am 11. Januar im Ver­einsheim eine Informationsveranstaltung der Telekom stattfindet. Ferner führte er dazu aus, dass der Landkreis mit der Telekom einen Vertrag zur Ertüchtigung der Telefonleitungen mit dem neuen Vectoring-Verfahren abgeschlossen habe. Deshalb sei es für die Stadt rechtlich unmöglich, das eigene vorhandene Glasfasernetz zu erweitern.

Der Platz rechts vom Haupteingang des Friedhofs ist nun für ein gemeinschaftliches Urnengräberfeld ausgewiesen. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Verwal­tung wurde zugesichert, dass 2017 das Areal für diese Bestattungsart ausgewiesen und hergerichtet werden soll.