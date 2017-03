Der Kindergarten Hochmössingen war kürzlich bei Birgit Erath vom Spice Shop in Waldmössingen zu Besuch. "Mmhhh, hier riecht es aber gut", fiel den Vorschülern und Erzieherinnen bereits beim Betreten des Spice Shops sofort auf. Die Hochmössinger Kinder durften hinter die Kulissen des Spice Shops blicken und in der Gewürz- und Kräuterküche aktiv mitwirken. Erath zeigte den Kindern und Erzieherinnen beispielsweise, wie man eine leckere Gewürzmischung für Pasta herstellt. Die Kinder waren begeistert über die Herstellung dieser Gewürzmischung. Vom Mischen bis hin zur Etikettierung war es den Kindern erlaubt, alles selbstständig machen. Zum Abschluss durfte jedes Kind seine eigens hergestellte Gewürzmischung zur Erinnerung an einen informativen Tag voller Spaß mit nach Hause nehmen. Foto: Jourdan