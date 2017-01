Oberndorf a. N. "Hinterm Sofa geht’s weiter"

Rund ohne festen Teilnehmerkreis

Dies alles solle aber nicht – wie in vielen anderen Gemeinden – durch teure Projektplanungsbüros oder fest strukturierte Zukunftwork­shops geschehen. "Heimatwerkstatt" soll das Projekt heißen und sich bewusst von anderen Vorhaben dieser Art abheben.

Rapp denkt dabei an eine in unregelmäßigen Abständen und ohne festen Teilnehmerkreis stattfindende Runde, an der jeder teilnehmen kann, und in der man über verschiedene Themenfelder nachdenkt.

Als eines dieser Themen nannte er: "Was sind wir und was können wir?" Es ginge um die Altoberndorfer Identität, und jeder sollte sich überlegen, mit welchen Fähigkeiten er sich in der Gemeinschaft einbringen könne. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Geschichte der Gemeinde aufzuarbeiten und zu dokumentieren.

Weitere Gesprächsthemen könnten der Bedarf für das Wohnumfeld in Altoberndorf für Senioren, Familien, Jugendliche und Kinder sein. Auch darüber, wie die Dorfgemeinschaft in vielleicht 30 Jahren aussehen könnte, müsse man insbesondere in puncto Schulen und Kindergärten Überlegungen anstellen. Die Dorfmitte könnte ein Thema bei einem Workshop sein. Zudem müsse darüber nachgedacht werden, auch das Webertal – dessen Bewohner sich ohnehin nach Altoberndorf orientierten – mit in die Planungen einzubeziehen.

Erstes Treffen ist für 7. März geplant

All diese Themen und viele andere seien es wert, darüber zu sprechen, um den Ort noch attraktiver zu machen, meinte Rapp im Altoberndorfer Gremium. Um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit zu geben, hierbei mitzumachen, will man zu einem "Kick off Meeting" für Dienstag, 7. März, in das Rathaus einladen.

Ortsvorsteher Johannes Moch, seine Ortschaftsräte und auch die anwesenden Zuhören waren sehr angetan von den Vorschlägen von Hans-Jörg Rapp, und auch nach der Sitzung wurde darüber noch angeregt diskutiert.