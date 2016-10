Oberndorf a. N. Hilfe für die Sorgen und Nöte

Im Veranstaltungsraum des Seniorenzentrums Haus Raphael holte Beate Scherer, Validationstrainerin nach Naomi Veil, die Angehörigen bei ihren Sorgen und Nöten ab, die sich im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen im häuslichen Umfeld ergeben.

Validation sei laut Mitteilung eine der wichtigsten Methoden im Umgang mit Menschen mit Demenz, um kommunizieren zu können. Die oft schwierige Kommunikation und das herausfordernde Verhalten von demenzerkrankten Menschen stellte die Referentin anschaulich und an vielen Beispielen dar. Sie erklärte die möglichen Ursachen und Gründe und wie damit umgegangen werden könne. Demenzerkrankte Menschen wechseln oft in eine andere Zeitschiene; dieses Wissen helfe, wenn es darum gehe, ein entspanntes Mitein­ander in der Familie zu gestalten.

Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen haben die pflegenden Angehörigen nun Rüstzeug an die Hand bekommen, der ihren Pflegealltag erleichtern kann. Dieser Tag im Seniorenzentrum, das auch für das leibliche Wohl gesorgt hat, war für alle Beteiligten eine Bereicherung, so das allgemeine Resümee.