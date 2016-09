Oberndorf a. N. HGV-Mitglieder hören Vorträge und tauschen sich aus

Erwin Storz stellte seinen Gästen sein Unternehmen vor. Nach einem kurzen Rückblick auf die Historie informierte Esslinger über die verschiedenen Geschäftsfelder der Firmengruppe, deren alleiniger Inhaber er mittlerweile ist. Die Gruppe gliedert sich in sechs Einheiten. Die Firma Esslinger kümmert sich um Entsorgung sowie um Energieversorgung. Speziell Holzpellets sind in den vergangenen Jahren ein großes Thema geworden, so Esslinger. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Logistik. Das Unternehmen hat sich auf Gefahrenguttransporte spezialisiert. "Wird sind hier europaweit unterwegs."

Bei der Firma Storz gehört der Sonderkraftstoff ins Portfolio. Dazu gehört auch ein spezielles Benzin für Kleinmotoren. Die Tanktechnik ist eine weitere Sparte, die von der Firma abgedeckt wird. Das jüngste Kind des Betriebs ist eine Handels AG in der Schweiz. Sie wurde laut Esslinger 2015 gegründet und bildet den Bereich Handel der deutschen Storz GmbH in der Schweiz ab.

"Warme Füße, helles Köpchen" hatte Volkmar Müller seinen Vortrag im zweiten Teil des Abends überschrieben. Der Chef des Betriebs "Müller – Heizung und Bad" referierte zum Thema "Effiziente Anlagentechnik für Unternehmen – heizen, kühlen, Strom sparen". Zu den Geschäftsfelder von Müllers Betrieb gehören neben dem Heizungs- und Klimaanlagenbau auch Sanitäranlagen. Dabei habe er sich in den vergangenen Jahren auf barrierefreie Bäder spezialisiert. Außerdem kümmert sich sein Betrieb um Industrieanlagen – von der Planung über die Montage bis hin zum Service. Dabei stellte er anhand eines von seiner Firma umgesetzten Energiekonzepts vor, wie in Unternehmen Geld gespart und gleichzeitig etwas für die Umwelt getan werden kann. Das nächste "Come together" des Handels- und Gewerbevereins findet im Frühjahr 2017 statt.