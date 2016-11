Oberndorf a. N. Herz, Kopf und Hand im Einklang

Oberndorf. Bürgermeister Hermann Acker freute sich am Freitagabend über die hohe Besucherzahl. Er dankte der Kursleiterin Elisabeth Große und den 23 Kunsthandwerkern für ihre Arbeit.

Er lobte Große für ihr 30-jähriges Engagement und Wirken als Kursleiterin der Volkshochschule (VHS) Ton sei ein besonderes Material und Töpfern eine sehr alte und ursprüngliche Tätigkeit. Mit dem Kurs solle es weiterhin so erfolgreich laufen, schließlich habe man nun einen neuen Brennofen angeschafft.

Auch die Investition in den Brandschutz des Feinwerkbaus solle sich lohnen, scherzte der Bürgermeister. Anschließend ergriff der Leiter der Volkshochschule, Reiner Emmering, das Wort. Er hatte einen dicken Ordner dabei, in dem 35 Jahre Töpferkurs in der VHS dokumentiert wurden.