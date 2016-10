Oberndorf a. N. Herrliche Ausblicke genossen

Oberndorf (hw). Die 26 Teilnehmer staunten, als sie ein Linienbus zur geplanten Wanderung abholte. Über Balingen erreichte man bald den Parkplatz an der "Traufganghütte" beim Ort Laufen/Eyach.

Die Teilwanderer fuhren noch weiter hinauf nach Hossingen. Jene, die die ganze Strecke bewältigen wollten, begannen die Tour am Parkplatz. 300 Höhenmeter mussten bis zum gemeinsamen Treffpunkt an der Hossinger Leiter überwunden werden.

Wanderführer Claus Elsässer erklärte den weiteren Weg auf dem Hochalbpfad, der sich malerisch am Albtrauf entlang schlängelt. So konnte man sich auf dem Höhenrücken in 900 Metern Höhe bei etwa Sonnenschein auf einen tollen Wandertag freuen.