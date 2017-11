Oberndorf a. N. Herbstkonzert: Schüler begeistern

Oberndorf. Wenn an einem Sonntagnachmittag in der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche Kinder geschäftig hin und her laufen, Jugendliche wiederholt ihre Instrumente überprüfen, Lehrkräfte eifrig miteinander diskutieren und Schwerarbeit beim Aufbau des Schlagwerks leisten, dann beginnt in Kürze das Herbstkonzert der Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz.